De no creer: la propuesta de Claudia Villafañe a sus hijas tras la muerte del Diez

Más de un mes ha pasado desde que falleció Diego Maradona y aún su nombre suena fuerte en los medios de comunicación. La temprana partida del astro del fútbol aquél 25 de noviembre impactó a millones de personas en el mundo. Claudia Villafañe, su exmujer y madre de sus hijas Dalma y Gianinna, apenas se enteró de la noticia abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity. Durante dos emisiones se ausentó del ciclo y luego decidió volver a ocupar su lugar en las cocinas más famosas de la pantalla chica.

Ahora, más tranquila habló por primera vez de cómo vivió ese difícil momento en el segmento #Masterchefalacarta que conduce Flor Vigna. "Los primeros dos días me costó... Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, nada. Y que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo", explicó.

"No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiero y disfrutar del programa”, señaló.

"A las chicas les dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora", indicó.