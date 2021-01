La confesión de Marcelo Polino al aire que sorprendió a todos

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculos argentino que, a lo largo de los años, poco y nada ha contado de su vida privada. Si bien se encarga de dar a conocer los secretos más ocultos de la farándula, sobre él casi nada se sabe. Es una persona muy discreta y reservada y también, para el afuera, se muestra como alguien muy frío.

Sin embargo, ahora, en el día de su cumpleaños confesó en su programa radial uno de los temores más grandes que tiene en estos días. Los casos de coronavirus continúan en aumento en el país y, a pesar de que mucha gente toma todos los recaudos necesarios, es sabido que nadie está exento de contagiarse. En ese contexto y en vistas de la cantidad de famosos que están atravesando la enfermedad, Polino habló.

"La verdad que le ha tocado a tantas personas conocidas que es la primera vez que tengo miedo. Además siempre que cumplo años me llama Carmen y recordamos cuando nos conocimos, recordamos 'Movete', esa especie de 'Canal Volver' que hacemos, hoy está en terapia intensiva", confesó el periodista preocupado por Barbieri, quien se encuentra en coma farmacológico peleando por su vida.

"Flavio (Mendoza), que también es mi amigo que nos conocemos de antes de la televisión, internado también. Ya que saqué el tema, yo estaba hablando con Flavio y me dijo tengo un poco de tos y algunos síntomas, no sé si no tengo fiebre… esa conversaciones que tenemos todos. Suelto el tema, a las dos horas estaba internado", señaló.

"Compañeros de trabajo también, la verdad que estoy asustado. Es la primera vez, en todo este tiempo, que al tenerlo tan cercano como que me da miedo", indicó a corazón abierto.