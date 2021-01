Se supo: Natti Natasha tiene novio y este video lo comprueba

La cantante y compositora dominicana de 34 años, Natti Natasha, se volvió tendencia en las redes sociales por los fuertes rumores de noviazgo. La oriunda de Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana parece que dejó la soltería con su manager Raphy Pina.

Los fanáticos de Natti comenzaron con sus especulaciones tras el tema de Fran Rozzano "Inédito" donde aparece la artista latina junto a un misterioso hombre. Ante los fuertes rumores la revista People se comunicó con Fran Rozzano quien dijo lo siguiente: "Cuando conocí lo bonita que es la relación de ellos dos- Natti Natasha y Raphy Pina-, sobre todo de apoyo a nivel profesional y ese sentimiento que había entre ellos, fue inspirador".

"Esto ha salido de ellos, se dio una conexión especial con 'Inédito', con esta canción" continuó Rozzano. Luego el cantante contó lo que le dijo el famoso manager: fue grata mi sorpresa cuando se me acerca Raphy y me dice: 'Yo con 'Inédito' me sentí especialmente identificado".

"Ahí paré a Raphy y le dije: 'Te tengo que confesar algo antes de que sigas hablando y es que 'Inédito' lo hice inspirado en la historia de Natti y de Raphy, 'Inédito' son ustedes" fue la respuesta de Fran. "Le conté a mi familia lo que estaba pasando y no se lo creían. Parecía que era el destino, fue una conexión mágica" finalizó el entrevistado.

Por último, el mismo Raphy Pina compartió un video en su cuenta oficial de Instagram junto a Natasha. La sorpresiva grabación en la que se puede ver a la flamante pareja juntos en el medio del mar fue acompañada por el siguiente epígrafe: “Los amamos #Confirmado 😍”. Esta publicación se llenó velozmente de likes y comentarios de apoyo y cariño hacia ambos.