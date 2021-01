Qué pensará su ex Sebastián Yatra al ver a Tini Stoessel con una blusa traslúcida

Tini Stoessel es una cantante argentina que con el paso del tiempo ha demostrado que es dueña de un increíble talento y una voz cautivadora que le ha permitido tener fanáticos en todas partes del mundo.

Por su parte debido este gran don que posee la intérprete de "Ella dice" ha triunfado tanto en la música como así también en la actuación confirmando que es una artista con todas las letras.

Asimismo, en cuanto a su carrera musical, la bella argentina lanzó en el último mes del año pasado la canción "Te olvidaré" que hasta el momento posee casi 10 millones de reproducciones en Youtube y además varios portales afirman que la misma está dedicada a su ex pareja.

Por otra parte la ex de Sebastián Yatra posee una gran popularidad en las redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram, una fan page dedicada a la talentosa cantante, compartió una imagen de ella que dejó la incógnita de qué pensará su ex pareja al verla con un look que es sumamente cautivador.