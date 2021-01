Lola Latorre criticó a Tini Stoessel y ¡la fulminaron en las redes!

Lola Latorre nuevamente en el foco de las críticas. Esta vez no fue por una fiesta clandestina sino por un comentario que realizó sobre Tini Stoessel en sus redes sociales. La hija de Yanina Latorre quiso borrar las pruebas de su Instagram, pero ya era demasiado tarde. A los internautas no se les pasó por alto lo que dijo y los fanáticos de la intérprete de 'Te olvidaré' salieron furiosos a responder.

En las imágenes que fueron repudiadas, se la puede ver a Lola tomando sol junto a un pequeño texto. "La intro de esta canción no tiene sentido", redactó la mediática haciendo referencia al tema 'Playa', el cual lanzó la cantante en diciembre en su disco Tini Tini Tini.

Al darse cuenta de la repercusión que estaban teniendo sus dichos, borró la publicación pero los usuarios ya habían hecho capturas de pantalla y en la web comenzaron a circular diversos memes burlándose de ella. Tini tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram y casi 3 en Twitter, por lo cual, era difícil de que el contenido pasara desapercibido.

como se ATREVE a bardearle una cancion a tini flaca sos lola latorre no beyoncepic.twitter.com/g8J2nQ74tz — agustina (@tininspire) January 2, 2021

Tan grande fue el revuelo que ocasionó que Lola se convirtió en Trending Topic en la red social del pajarito. Fue allí cuando intentó dar una explicación de su desafortunado comentario con un pequeño video. "Chicos, ¿se pueden calmar todos en 3, 2, 1, todos? Me están bardeando porque el p**** autocorrector me puso cualquier cosa. Amo el tema, si no, no lo estuviese escuchando. La p*** madre, le buscan el pelo al huevo a todo", expresó frente a la cámara.