La preocupación de Nico Cabré por su hija, luego de que Pampita diera positivo de covid-19

La noticia del contagio de Pampita de coronavirus no solo afectó a su familia, sino que desencadenó preocupación en varias familias, ya que al volver de México, los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, estuvieron con su papá, Benjamín Vicuña. A su vez, el actor estuvo con su pareja Eugenia la China Suárez, con los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, y con la hija de la actriz y Nicolás Cabré, Rufina.

Así las cosas, en los Los ángeles de la mañana le preguntaron a Laurita Fernández, conductora suplente del ciclo, sobre la hija de su novio: "Perdón. No quiero llevarlo a lo personal, pero si no, parece que nos hacemos los tontos. Ayer mucha gente me había preguntado por Rufina, si había estado en contacto con los nenes de Carolina".

"Bueno, la verdad que es un tema personal, pero sí voy a contarlo. Sí, ella también estaba con la mamá. Por su puesto hay molestia y mucha preocupación, en realidad más que molestia, por los chicos. Ahora está aislada y está esperando, Dios quiera que estén todos muy bien", contó la bailarina.

Luego, apuntó: "Quizás por desinformación, quizás es una situación que se podría haber evitado y está bueno contarlo y decir que hay que aislarse, y no por señalar, sino porque hay que tratar de hacer las cosas de manera prolija. Por suerte, tengo entendido que igual los chicos dieron negativo y están bien. Eso dijeron. Es una alegría enorme eso, pero ahora hay que esperar los días. Y ahora están aislados, claro".

Pero la situación podría llegar a complicarse aún más. "La hija de Nico también vio a su abuela y es toda una cadena que empieza a expandirse. Gracias a Dios se corta si los chicos dan negativo, pero está bueno exponer el tema y contarlo", agregó Laurita.

Ahora, hay que esperar los resultados de los análisis de los hijos de Pampita y el actor chileno. Si ellos dan negativo, como explicó Laurita, la cadena se corta.