Barby Franco habló del detonante de su separación con Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando se suman a una larga lista de parejas mediáticas que se separaron o tuvieron una importante crisis durante la cuarentena. Sin embargo, en el caso puntual de ellos, sus 10 años de relación y sus intenciones de matrimonio (que nunca se llegaron a concretar) pesan fuerte y los llevan a confiar en que este periodo distanciados es solo un "impasse" en su vínculo amoroso.

Esta mañana, desde su rol como panelista en LAM, la modelo decidió hablar y brindar detalles que, hasta el momento, nadie sabía. "Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó estar 24 x 7 con él, que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila…", indicó.

"Llegó un momento en que le dije ‘todo bien pero basta, señor’. Había cosas de la convivencia que eran demasiado, al estar todo el tiempo encerrados juntos", agregó. "Necesitaba encontrarme conmigo misma. Para mí la crisis fue por la pandemia, nos afectó. Yo estoy en mi casa, y él no sé dónde estará ahora", señaló.

"Hay chance de reconciliación. Hablamos, tenemos la mejor. De hecho, también me pregunta por los perros, no tenemos hijos pero me pregunta por ellos. Hablamos, pero cada uno está teniendo su espacio, su respiro. Hoy por hoy estamos separados, pero con buena relación", reconoció.

Finalmente lanzó una indirecta para Burlando para que tome cartas en el asunto. "Estoy en mi casa de Barrio Parque, es mi casa. Pero él hasta ahora no vino. ¿Ustedes se piensan que yo me voy a ir de Barrio Parque? ¡Ni loca! ¡No hay chance!”, disparó.