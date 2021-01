Tras realizarse una cirugía, La China Suárez compartió una foto en bikini que deslumbró a todos

Eugenia La China Suárez comparte muy a menudo en las redes sociales distintas imágenes de su vida cotidiana. En esta oportunidad, decidió mostrarse en bikini.

La actriz está aprovechando estos días de calor para lucir su propia linea de trajes de baño y, en esta ocasión, se mostró con uno de dos piezas en color amarillo. También mostró que se oscureció el pelo, dejando atrás el rubio y volviendo a su castaño original.

Por otra parte, lució su último retoque estético: un aumento de busto. Según había informado Ángel De Brito tiempo atrás, la ex Casi Ángeles había pasado por una clínica de Belgrano para someterse a una intervención en las mamas.

En el plano laboral, Suárez se encuentra grabando una nueva ficción de la cual aún no hay detalles. Hace días, sus seguidores en Twitter la habían consultado sobre el tema, pero ella lamentó no poder dar información al respecto. "No nos dejan", respondió.

Lamentablemente, no todas son buenas noticias para la actriz. Recordemos que este lunes se supo que su pareja, Benjamín Vicuña, enfrenta una batalla judicial por la inscripción de una de sus marcas comerciales. Según informó el Diario Financiero del sitio web chileno Tele13 a principios de 2020, el Laboratorio Petrizzio y el actor solicitaron la inscripción de la marca “Mr. Benjamín Season Two Benjamín Vicuña” para ser utilizada en champús y acondicionadores para el cabello, colonias, entre otros productos cosméticos.

Sin embargo, los demandantes se encontraron con la oposición de Claudio Alonso López, quien tiene registrada la marca “Benjamín” para comercializar jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello, entre otros productos de la clase 3. Esta demanda fue rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) y le dieron el registro al actor. Pero López apeló al Tribunal de Propiedad Industrial, que decidió revocar la sentencia del Inapi y rechazó el registro solicitado por Vicuña y Petrizzio. La pelea llegó hasta la Corte Suprema.