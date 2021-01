“Muchísimo shock”: Danna Paola se animó a hablar de la detención de Eleazar Gómez

Danna Paola y Eleazar Gómez, son dos celebridades mexicanas que protagonizaron juntos la telenovela juvenil “Atrévete a Soñar”. En el años 2015 se conocieron en ese trabajo y comenzaron una relación, el romance que tenían sus personajes se trasladó a la vida real y fueron una pareja muy mediática.

Hace dos meses se conoció la noticia de que Eleazar Gómez había sido detenido por que unos testigos declararon que el actor habría golpeado e intentado estrangular a su novia actual, la modelo Stephanie Valenzuela. Esta información causó revuelo en el mundo del espectáculo y apareció en todos los programas y los diarios.

Danna Paola habló sobre la detención de su ex novio en una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”. El presentador le preguntó sobre el tema y la actriz contestó: “Como mujer creo que es algo que no me gustaría revivir ni mucho menos… Al ver titulares como este, por supuesto que a uno le causa muchísimo shock, pero la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia, de mis amigos…”.

La estrella de “Élite”, profundizó en algunos detalles sobre su experiencia personal cuando estuvo en un noviazgo con Eleazar: “Es algo que realmente no me gustaría hablar, es un tema que ya fue hace muchos años y tengo otra maneras de poder alzar la voz… para mí es un tema súper delicado, hoy en día estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno, tan saludable, que es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar, y hoy en día estoy fuera, entonces no me gustaría revivir este tipo de cosas la verdad”.

La ex protagonista de "Élite" apuntó sobre cómo se trató la noticia en el medio, y dijo que ella cree que hace falta un poco más de respeto, porque que su nombre aparezca en los titulares como “El ex de Danna Paola…” genera chismes. Y de esa manera aleja el punto central de muchas de las notas que hace para hablar de su trabajo.