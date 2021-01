Maxi López y Mauro Icardi saludaron al hijo mayor de Wanda Nara

El cumpleaños número 12 de Valentino López, el hijo mayor que Wanda Nara tuvo con Maxi López y que actualmente vive en París con Mauro Icardi, ha generado algunas situaciones llamativas. En esta nota, te mostramos dos de ellas, que tienen que ver con las salutaciones de su papá y de Icardi.

Lo primero que sorprendió en el mensaje que Maxi López le dedicó a su hijo Valentino es que hiciera referencia a Wanda Nara. Es la primera vez que el futbolista nombra a la blonda en sus redes sociales.

El mensaje de Maxi López para Valentino contaba su odisea para llegar de Moscú a Argentina al parto de su primer hijo:

Era una tarde de enero en la congelada Moscú a -35 grados cuando recibí el llamado de tu mamá que estaba en Argentina , presión alta pero estoy bien. En aquel momento algo adentro mío me dijo “es el momento”., Compré el pasaje 5 minutos después, a causa de los nervios me di cuenta que el primer paso era pedir permiso a mi club para dejar Rusia e ir al encuentro para verte por primera vez , así que agarre el teléfono y llame al presidente. Recibí un rotundo NO ESTAS AUTORIZADO A VIAJAR.

Son esas decisiones que te cambian la vida y de las que traen consecuencias pero después de 1 hora estaba en el boarding de Sheremetyevo esperando mi vuelo. No te podés imaginar todas las cosas que me pasaron por la cabeza en esas 18 horas de vuelo pero bueno al final, llegó a Ezeiza y me recibe un calor hermoso de 25 grados y tu tío Joni, que me espera con el coche ya encendido listo para salir. Emprendemos el viaje hacia casa y siento que mi hermano me habla de todo menos de lo que yo quería escuchar, ( tu madre me había dicho que me esperaban en casa con mi familia para tener el reencuentro antes de ir al sanatorio) después de 30 minutos de viaje me doy cuenta que el camino era otro y ahí me enojé y le pregunté , donde me estás llevando ??? Quiero ir a ver a mi hijo. En ese momento me confiesa entre sonrisas y nervios de que estabas a punto de salir y que tu madre ya estaba en la sala de parto, que si hubiera llegado el vuelo con 30 minutos de retraso me hubiera perdido todo.

Llego al hospital y entro corriendo , me cambio en 1 segundo y a través de un vidrio veo a tu abuela Mary que ya te estaba esperando ahí . Entro a la sala de parto y después de 5 minutos entendí que me habías cambiado la vida. Que fueron los 10.000km más largos de mi vida, pero que todo había valido la pena.

Esa noche del 2009 de hace 12 años atrás me regalaste el privilegio de ser padre.

Feliz cumple all mío Valentino , hoy lejos , pero siempre cerca con todo mi corazón. Te amo , Papá. (SIC)

Ese posteo, Maxi López lo acompañó de hermosas postales, una de ellas es esta, donde se los ve durmiendo juntos:

Por su parte Mauro Icardi, quien vive con Valentino desde 2014, cuando se casó con su mamá Wanda Nara, fue más escueto en el posteo, pero también muy cariñoso.

"Feliz Cumple Valu! Se nos hace grande il piccolo Bomber", publicó en el primer post que acompañó de esta imagen:

Y en otra foto resaltó la posición en la que juega Valentino, que es la de 9, igual que él. ¿Chicana para Maxi López?. "El pequeño 9 se hace grande", dijo Icardi.