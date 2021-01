“Vieja presumida”: liquidan en redes a la ex de Luis Fonsi por esta foto

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, continúa deslumbrando a los televidentes y usuarios de las redes con cada uno de sus looks en el programa “Un Nuevo Día”, donde se desempeña como co-conductora.

En las últimas horas, Adamari compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató una catarata de comentarios por parte de sus millones de followers de todo el planeta. La “chaparrita”, como le dicen cariñosamente en México, comparte mucho material de su vida privada, looks, rutinas alimentarias y de belleza, celebraciones, ejercicio físico. En esta ocasión la pic es de su closet repleto de ropa elegante y muy prolijamente ordenado.

“En estos días libre se me ocurrió organizar mi closet, pensaba que era ordenada pero estaba muy lejos de serlo. Le pedí a mi amiga @cindyology experta en organizar espacios y ella logró que todo quedara increíble, hasta la parte de @toni quedó increíble!

Ustedes les gusta tener las cosas organizadas?, a que espacio le dedican más tiempo? Cuéntame, lo leo 💕. @idlivesimply @idlivesimplymx” fue el texto que eligió de epígrafe López para acompañar la controversial instantánea.

Esta publicación que tiene como protagonista al guardarropa de Adamari López se llenó velozmente de likes en la red de la camarita, superando los 24 mil corazones con gran facilidad. Además, tuvo una gran cantidad de comentarios donde se puede observar una grieta entre sus seguidores.

“Si si nos queda claro que te sobra ropa, lujos , zapatos caros , tu hija vive una vida millonaria, tienes una mansión, tus comilonas de lujo, mientras que mucha gente ahorita está sin comer a ti te encanta presumir”, “A esta señora todo le hacen, no es capaz de nada” y “Qué montón de ropa😏 apuesto que no se pone ni la mitad👎 debería de donar un poco ,vieja presumida.” fueron algunas de las críticas que recibió la ex esposa del cantante Luis Fonsi en su posteo. En contraposición hubo muchos fans que dejaron sus palabras de cariño y apoyo: “Quedó muy bonito, bien organizado 🙏”, “Yo siiiiii, amooooo una casa o closet organizado.” y “Wow..super tengo que sacar tiempo para el mio.”.