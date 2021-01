El desesperado relato de Daniel Casalnovo tras continuar internado por Covid-19

Hace una semana que Daniel Casalnovo se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos, tras contagiarse de coronavirus. En aquel momento, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video relatando su difícil situación: "Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos. Dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto".

Sin embargo, en las últimas horas el diseñador volvió a compartir fuertes imágenes desde su cuenta de Instagram. Y dejó en claro que su situación continúa siendo preocupante. "Hola, como están. Sólo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor. No mejoré, pero no importa", comienza su relato.

Luego, continúa con un ruego por su madre quien también se encuentra internada por coronavirus: "Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está en el Hospital Español con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden".

Finalmente, habló de su difícil situación. "Por mí no se hagan problema. Me duele todo. Y a mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella. Y cuídense mucho, chau".

Recordemos que Casalnovo dio positivo luego de regresar de un viaje de trabajo por la costa argentina. Y, enseguida, empezó a experimentar síntomas como dolor en el cuerpo y pérdida del gusto y el olfato. Pero su situación se complicó con una arritmia cardíaca y un cuadro de neumonía.