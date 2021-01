El diseñador de los famosos Daniel Casalnovo, en estado crítico: "Dudo que zafe de esto"

Daniel Casalnovo sorprendió a sus seguidores este sábado al compartir un video donde relata su difícil situación tras haberse contagiado coronavirus. "Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré Covid-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto", comenzó diciendo diseñador.

Luego, continuó: "Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás... No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos o qué".

Finalmente, el diseñador concluyó su mensaje: "Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Yo estoy en (el Sanatorio) Los Arcos bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto".

Recordemos que el diseñador había vuelto con su trabajo tras meses de cuarentena. De hecho, hace un par de semanas, había confeccionado el traje que lució Daniel Lencinas, el actual marido de Belén Francese, para su boda en Mendoza.

Con varias décadas de trabajo, Casalnovo se convirtió en uno de los diseñadores favoritos de los famosos a la hora de casarse. Entre otros, fue el encargado de crear uno de los cambios que lució Mauro Icardi para su boda con Wanda Nara y vistió a todos los miembros masculinos de la familia de Pampita para el casamiento con Roberto García Moritán.