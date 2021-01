Luis Novaresio reveló que tuvo coronavirus: por qué decidió contarlo ahora

Luis Novaresio sorprendió a todos esta mañana al anunciar en su programa de Radio La Red que contrajo coronavirus, aunque ya recibió el alta médica junto a su pareja, Braulio Bauab.

A diferencia de otras figuras públicas, que eligieron hacerlo público, el periodista explicó que decidió comunicarlo una vez que se recuperó y retomó sus actividades laborales.

"El lunes me dieron el alta porque me pegué el COVID-19, como corresponde, durante este mes de enero", comenzó diciendo el conductor de Novaresio 910, e indicó que procuró mantener la noticia entre sus íntimos. "Está bueno transitar el desarrollo de la enfermedad lo más tranquilo posible".

Además, aseguró que saber cómo contrajeron la enfermedad y que notaron que se habían contagiado porque perdieron el olfato. "Estábamos durmiendo y Braulio me despierta y me dice: ‘No huelo’. Yo estaba tan enojado porque estaba seguro de que no nos íbamos a enfermar que en ese momento me negué a oler un repelente de mosquitos". A la mañana siguiente, apenas se despertó, probó con perfumes y lavandina, y corroboró que también había perdido el olfato.

Luego de hablar con su médico, y a partir de los síntomas que experimentaban, consideró que el 6 de enero comenzaron a transitar la enfermedad. "A partir de ahí se cuentan 10 días dentro de los cuales en las últimas 48 horas no tenés que tener fiebre ni estar tomando ibuprofeno. Si eso sucede, te consideran el alta epidemiológica", contó Novaresio.

"Hay que darle bola a los síntomas", reflexionó y agregó que durante el proceso lo que más le costó fue dejar de hacer las actividades en su casa porque no tenía la fuerza suficiente. "Yo soy muy autosuficiente, y había muchas cosas que me costaba hacer, como limpiar".

Finalmente, el conductor reveló que para su mayor tranquilidad se compró un aparato para medir el oxígeno. "Mirando en retrospectiva, (lo que pasé) es leve para tantísima gente que lo pasa con neumonías complicadas", concluyó.