¿Insólito?: Claudia Villafañe contó qué cosas de ama de casa hace

Tras consagrarse campeona de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe estuvo en el programa de Flor Peña y contó qué es lo que más le gusta de esta nueva etapa de su vida y cómo es su cotidianidad. La conductora le dedicó unas palabras que emocionaron a la ex de Diego, de quien no quiso hablar demasiado.

Florencia Peña le dijo a Claudia Villafañe unas sentidas palabras: "Yo como espectadora necesitaba que te pase esto, porque sé que te lo merecías, por toda la vida que tuviste, lo que conocemos y lo que no. Has sido una mujer tan empoderada, pero desde las sombras, ahora vos sos "La Tata" y es por lo que le diste a la gente. Te lo merecias, hacete cargo, tomalo y abrazalo".

A lo que Claudia respondió que le cuesta muchísimo: “Todo lo que hice en mi vida lo hice porque me salía. Desde que nací. Mi mamá dice que a los dos años me desvestía y colgaba mi ropita sola. Hice lo normal que hubiera hecho cualquiera en mi lugar”, explicó. Pero Flor le retrucó que no y ella enseguida respondió: "Yo sentía cuando lo hacia que era así".

Flor Peña citó esta imagen y resaltó que en ella se ve claramente que Claudia era una mujer empoderada. "Pero siempre te tocó estar atrás", expresó.

Además, señaló cuánto la emociona ir al supermercado y que la gente le pida una foto: "Cuando me dicen "Tata" y yo me doy vuelta, porque si me dicen Claudia no, porque por ahí hay otra", dijo con humildad y continuó: "Pero Tata sé que soy yo. Y que me pidan una foto con los hijos, es extraordinario".

"Ahora sos una celebrity", le dijeron pero Villafañe lo negó en seco: "¡No!" exclamó y continuó contando que "la gente no cree que voy al súper, a la tintorería, qué se yo...como cualquier ama de casa de mi estilo".

Sobre Diego prefirió no hablar

Cuando le preguntaron por qué significó este triunfo sin Diego presente dijo que prefería no hablar de eso, "porque no me corresponde". “Acompaño a mis hijas porque están junto con sus hermanos en esta lucha y desde mi lugar trato de acompañarlas, tal vez no estando con ellas, pero cuidando a Roma o a Benjamín o yendo a buscar a algún lado a Gianinna y con eso me siento feliz”, concluyó en Flor de Equipo.