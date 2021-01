Los mejores memes tras la victoria de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe se consagró campeona de Masterchef Celebrity. Este lunes por la noche la ex esposa de Diego Armando Maradona venció a Analía Franchín y se quedó con el trofeo y un premio de un millón de pesos.

Tras deliberar para tomar la decisión final, Germán Maritegui fue el encargado del esperado anuncio: “La ganadora de Masterchef es... la Tata".

"Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...", manifestó emocionada Claudia, asegurando que estaba "muy agradecida y feliz".

Luego fue la propia ganadora la que se manifestó en sus redes sociales. "Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy".

Luego, agregó: "Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron mas leves porque armamos un grupo hermoso), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje".

Rápidamente la noticia del triunfo de Claudia se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios publicaron divertidos memes.