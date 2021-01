Transparente: Angelique Boyer enseña sus atributos y deja poco a la imaginación

La actriz de 32 años, Angelique Boyer se dio a conocer luego de su primer protagónico en la telenovela "Teresa", un éxito que catapultó su carrera a la fama, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de la pantalla chica. Además la hermosa actriz se mantiene muy activa en redes sociales compartiendo imágenes y videos muy elocuentes que fácilmente se roban el corazón de sus seguidores.

La actriz cuenta con tres premios TVyNovelas, debido al éxito que ha tenido su carrera. Actualmente Angelique Boyer ha paralizado las pantallas de televisión con su gran personaje en la telenovela "Imperio de mentiras".

Recientemente Angelique Boyer compartió en su cuenta oficial en Instagram un carrusel de diez fotografías, donde presume su belleza con un traslúcido vestido de novia, mientas posó sentada en el piso, sin duda un material sumamente artístico. De una forma cautivadora la novia de Sebastián Rulli presumió toda su belleza.

Boyer acompañó su publicación con el siguiente mensaje: “Bueno ya la última... la verdad me he casado muchas veces, pero no en todas fue feliz la novia 👰🏼‍♀️ así que con Elisa disfrutamos ese día con la maravillosa compañía”

La actriz agregó “Elisa, yo y todos ese día estábamos muy felices. Cómo los quiero amigos, son detalles los que hacen que tengan un espacio especial en mi corazón! Son años y no tantos pero muchas cosas juntos, cerramos este capítulo de nuestras vidas, buen camino ✨✨✨ les deseo lo mejor. Gracias por tanto ✨🍀 Los ❤️ @imperiodementirasof #Leisa Gracias por el apoyo ✨✨🙏❤️ son lo máximo del mundo mundial 😃👏❤️🙌🍀💋💋💋”

Gracias al éxito que tuvo la telenovela “Imperio de mentiras”Angelique Boyer se ha abierto camino para nuevos proyectos profesionales y esta publicación demostró que cuenta con una carrera sumamente exitosa, por este motivo recibió una lluvia de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se encuentran muy felices por el desenlace de esta telenovela.