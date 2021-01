¡Enardecido! Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández: "Les molesta que yo exista"

Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, se enojó con quienes se hicieron eco de la noticia de que había participado de una fiesta clandestina. No sólo desmintió sino que cargó con todos, incluso contra quienes lo llaman por el nombre de su DNI; Estanislao Fernández.

El hijo del presidente grabó un descargo que subió en su cuenta de Instagram en la que se lo vió enfurecido con quienes "viven hablando de mí", entre ellos también cargó contra MDZol.

Luego de que lo acusaran de haber participado de una fiesta ilegal, Dyhzy respondió a las críticas y aseguró que el evento al que fue como DJ “estaba habilitado”.

“Estoy harto y enojado. A la gente le molesta que yo exista...que me vista de mujer”, manifestó. "¿Esta es la reacción que querían? La tuvieron, ganaron", dijo Dyhzy quien además aseguró que está harto que hablen de él, de que mientan, de que no lo respeten y de que lo llamen Estanislao.

"Yo no tengo nada que ver con política, a mi no me mantiene nadie, yo laburo. Estoy harto...me pueden ir todos en fila a chup...el or...", dijo indignado, mientras aseguró que él se defiende solo. "A mi no me defiende ningún gobierno", enfatizó.

Luego se disculpó por estar alterado y aseguró que "si yo no salgo a decir estas cosas, Minuto Uno de Neuquén, MDZol, Caras, todos esos diarios que viven hablando de mi...yo digo lo que pienso, creo y siento".



En otra de las historias que subió, el hijo de Alberto Fernández pidió que lo llamen “Tani”, tal y como le dicen las personas que lo “quieren y respetan". Porque "el nombre dado al nacer” ya no es parte de su identidad.