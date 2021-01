Tras ser criticada por posar en bikini, Nati Jota se descargó en las redes

Cansada de los comentarios machistas por su aspecto físico, Nati Jota se descargó en sus redes sociales y se mostró visiblemente afectada por los dichos de la gente. "Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma... me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", escribió en su cuenta de Twitter la periodista de ESPN.

Previamente, la joven de 26 años había subido un video caminando a la orilla del mar. "Ese momento incómodo en el que pegás la vuelta en la caminata por la playa. A dónde llegaste? Por qué justo ahí? No hay po qué", escribió divertida en su cuenta de Instagram junto al clip sin saber que su publicación iba a generar la negativa reacción de sus seguidores.

En sus historias de la misma red social se filmó y expuso lo que le había ocurrido. "Justo cuando yo creo que estoy más segura conmigo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy… ¡Tacate! Aparece esto para decirme: ‘¿estabas segura de esto?’, ¿te gusta tanto en realidad?’ Gracias”, expresó frente a la cámara desde el balneario la joven.

De esta manera puso en evidencia un conflicto que no sólo tiene ella sino que padecen millones de mujeres que se sienten menos por las "imperfecciones" que creen tener en su cuerpo. No es la primera vez que la comunicadora habla sobre este tema. Algunas semanas atrás, se animó a lucir un traje de baño de dos piezas y lo festejó en las redes. "Toda mi adolescencia usando bikinis raras para taparme las estrías, bendigo hoy que me c**** un huevo. Chicas: que les c**** un huevo porfa. Los giles así hoy sirven para darnos cuenta que lo q antes nos dolía, ahora nos resbala", escribió.