Florencia Peña vs. Érica Rivas: la exigencia que traba el regreso más esperado

En Puro Show, Pampito reveló el requisito que puso Rivas para aceptar un nuevo proyecto junto a su excompañera.

Un proyecto que parecía improbable volvió a instalarse con fuerza y promete reavivar viejas tensiones en el universo de Casados con Hijos. Según contó Pampito en Puro Show, se analiza una ficción centrada en los personajes de Florencia Peña y Érica Rivas, aunque hay una condición clave que podría trabar todo.

La posibilidad surge en un contexto en el que Telefe comenzó a apostar por ficciones en formato vertical. A fines del año pasado, el canal anunció un microdrama con Wanda Nara y Maxi López interpretándose a sí mismos, y a partir de esa línea empezó a evaluar nuevas propuestas. Entre ellas, apareció la idea de un spin-off enfocado exclusivamente en los personajes femeninos de la recordada comedia.

Casados con hijos Rivas puso una exigencia para volver a trabajar con Peña. La chance de reunir nuevamente a María Elena Fuseneco y Moni Argento despertó entusiasmo, sobre todo porque el regreso de Rivas quedó pendiente desde hace años. En 2019, cuando se lanzó la versión teatral de la sitcom con el elenco original, la actriz quedó afuera en medio de una fuerte polémica que marcó un quiebre en el grupo.

Detrás de esa salida hubo diferencias importantes. Según trascendió en su momento, Rivas planteó cambios en los guiones y buscó tener mayor participación en las decisiones creativas, algo que no fue aceptado por la producción encabezada por Gustavo Yankelevich y Guillermo Francella.

Esto fue lo que contó Pampito en Puro Show sobre Florencia Peña y Érica Rivas El Requisito Que Puso ÉRica Rivas Para Volver A Trabajar Con Florencia Peña Con el paso del tiempo y tras el éxito que tuvo la obra en teatro, la actriz habría lamentado no haber sido parte. Ahora, ante esta nueva oportunidad, el conflicto suma un nuevo capítulo. De acuerdo a lo que reveló Pampito, Érica estaría dispuesta a sumarse al proyecto, pero con una exigencia puntual.