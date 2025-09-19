¡Coqui y Maria Elena juntos! Los actores de Casados con hijos se reencontraron y sorprendieron a sus fans

Una de las duplas más queridas de la televisión argentina ha vuelto a reunirse. Después de años de rumores y polémicas, Darío Lopilato y Érica Rivas , los recordados "Coqui" y "María Elena" de Casados con Hijos, se reencontraron y conmovieron a todos sus fans.

Los seguidores de la icónica sitcom Casados con Hijos han vivido un momento de gran alegría. Después de la polémica que envolvió a la obra de teatro en 2023, que se vio marcada por la ausencia de Érica Rivas por desacuerdos con el guion, la actriz se reencontró con Darío Lopilato , en un momento que ha generado una gran alegría y nostalgia en las redes.

Una de las tantas escenas de Coqui con Maria Elena - Casados con hijos

El reencuentro entre la dupla que le dio vida a los desopilantes personajes de María Elena y Coqui se dio después de que el actor viera a la actriz sobre las tablas en Matate, amor, la obra de teatro que dirige Marilú Marini. Después de la función, la pareja se reencontró y no dudó en compartir el emotivo momento en las redes sociales.

Darío Lopilato fue el encargado de compartir el emotivo momento en su cuenta de Instagram. "Mi amor imposible… 20 años no son nada", escribió el actor en un posteo que subió junto a una foto de los dos abrazados y muy sonrientes. "¡Qué lindo reencuentro!", sumó de inmediato. El actor también sumó al carrusel dos postales más de ellos en los tiempos de Casados con hijos.

coqui y maria elena (2) Los fans han celebrado la reconciliación. Captura sitcom

La publicación de Darío Lopilato generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la sitcom no dudaron en expresar su alegría y emoción por el reencuentro de la pareja, que ha sido calificado como un momento de reconciliación. "¡Dos genios! ¡Lo que me hacían y me hacen reír todavía cada vez que veo casados con hijos!", escribió una seguidora del artista. "Cómo me gustaría que algún día volvieran a hacer nuevos capítulos", sumó otra fanática.