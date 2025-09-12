Nicky Jam llega a Argentina con todo el reggaeton: cuándo, dónde y qué precios tienen las entradas

Los fans argentinos de Nicky Jam tienen un motivo para celebrar. El artista, uno de los referentes más importantes de la música urbana, confirmó su regreso a Buenos Aires con un show imperdible que se llevará a cabo en el mes de diciembre.

El ícono mundial de la música urbana, Nicky Jam , ha anunciado su tan esperado regreso a los escenarios argentinos con un concierto que promete ser inolvidable. El artista, que se ha consolidado como uno de los referentes más influyentes del género, se presentará en Tecnópolis en un evento que reunirá a miles de fanáticos para una verdadera fiesta de reggaetón y energía.

El show será una parada clave en su gira mundial, que lo llevará a recorrer las principales ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su vigencia en la escena musical. Nicky Jam desplegará en el escenario de Tecnópolis un repertorio cargado de hits que marcaron a toda una generación como "El Perdón", "Travesuras", "Hasta el Amanecer" y "X".

El concierto se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre en Tecnópolis, y las entradas para ver al artista salieron a la venta este 11 de septiembre a las 11 horas, a través de la página web de Central Ticket. Los clientes del Banco Galicia tienen el beneficio de 3 y 6 cuotas sin interés, una gran oportunidad para que nadie se quede afuera.

nicky-jam-anuncio Las entradas para el concierto ya están a la venta. @nickyjam

Las entradas para el show de Nicky Jam tienen diferentes precios, que se ajustan a las necesidades de cada bolsillo. Los valores son los siguientes: Pullman: $70.000, Superpullman: $110.000, Codo A: $80.000, Codo B: $80.000, Platea A: $160.000, Campo: $220.000, VIP Exclusive NJ: $260.000, y VIP Fans NJ: $220.000.