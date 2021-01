María Eugenia Ritó está de regreso con un impactante video en la ducha

Hace años que María Eugenia Ritó abandonó la televisión. Estar fuera de las luces de lo mediático no significa que no pueda seguir impactando con su sensual figura desde las redes sociales.

Ahora, la ex vedette aprovechó el sol de este fin de semana para broncearse al aire libre, y eligió mostrarlo a través de su cuenta de Instagram con un video que cautivó a todos sus seguidores. "Amando estos días de verano. Relax", escribió la blonda para acompañar las imágenes que la muestra luciendo una diminuta bikini de color rosa. "¡Qué tengan un hermoso finde!", expresó Ritó para finalizar.

El posteo ya cosechó más de 130 mil reproducciones y miles de comentarios alagando su figura.

Por supuesto que no solo con su costado sensual es capaz de generar repercusiones. Recordemos que hace algunos meses lanzó una escandalosa bomba que involucró a Jésica Cirio.

"Jésica estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", disparó picante. Además, agregó: "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió".

Recordemos que según Ritó, ella descubrió a Cirio bailando en una tarima en una fiesta de un amigo, y ahí comenzaron a frecuentarse.