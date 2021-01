Escrachan a Cinthia Fernández por plagio en su línea de bikinis

Muchas de las figuras más importantes de la farándula se están volcando a emprendimientos personales para poder generar mayores ingresos ante la crisis económica generada por la pandemia.

Lanzar su propia línea de indumentaria es uno de los ejemplos más comunes. Un claro ejemplo fue Florencia Peña, quien en septiembre pasado lanzó su nuevo proyecto comercial: F de Flor, una tienda virtual que ofrece indumentaria y objetos de decoración. Pero claramente no es la única.

Cinthia Fernández decidió crear su propia línea de bikinis, las cuales no tiene problema de lucirlas y promocionarlas en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se generó una fuerte polémica ya que una usuaria de Instagram la acusó de copiar sus diseños.

Ivana Figueiras denunció a la bailarina por haberle "plagiado" los diseños de su marca Pompavana. "Chiques, posta si van a copiar tanto nuestra bikini media pila chequeen la foto", expresó en sus historias de Instagram.

Luego, compartió algunos de los mensajes que le fueron dejaron sus seguidores, repudiando la supuesta actitud malintencionada de Fernández. "Por suerte, la gente se da cuenta y me manda estos mensajes. Igual no me molesta que me copien, si quieren que las asesore con producción de fotos me avisan. Es una de las cosas que más me gusta hacer y organizar", agregó sin filtro.

Fue la cuenta Chusmeteando quien sacó a la luz la denuncia de Figueiras que por el momento no tuvo ninguna respuesta por parte de la panelista de Los Ángeles de la Mañana