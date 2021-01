Furiosa: Barby Franco hizo un contundente descargo contra Intrusos

La crisis amorosa que atraviesan Barby Franco y Fernando Burlando no es novedad. Sin embargo, mientras por un lado ella afirma que “no están separados”, el abogado mediático reconoce que “está separado hasta las pelotas”. Fue Rodrigo Lussich en Intrusos quien reveló las palabras exactas que, según él, le había expresado el jurista sobre su vínculo con la modelo. Además dijo que desde hace más de dos meses no están juntos y el motivo se debe a la gran exposición mediática de ella.

La joven de 29 años no pudo quedarse callada al oír las versiones que sacaron al aire en el programa de América TV y por esa razón, esta mañana en LAM, realizó un contundente descargo. “Primero, hace dos meses, no. El 8 de diciembre armamos el arbolito juntos y hasta el 24 estuvo en casa, dos meses no son. ¡Mala data! Es insólito porque la foto está en el Instagram”, expresó.

“Segundo, contó que le dijo ‘estamos separados hasta las pelotas’. Imposible. Burlando jamás hablaría así, y si lo quiere decir, de última que lo diga él o que muestre el texto. Total, si hoy se muestra todo. Burlando no tiene esa manera, esos términos. Jamás. Es un caballero en todo sentido”, continuó.

“Y con respecto a mi exposición. Señor, soy modelo desde los 17 años, laburo de esto, me muestro en redes. El año pasado estuve en un programa re lindo, por supuesto expuesta pero cuidada. Yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no ¿Si no de qué laburo?”, expresó.

“Vivo expuesta todo el tiempo. De hecho, hasta fuimos al ‘Bailando’ juntos. Me llama la atención que Rodrigo no me llame y chequee la información, también, desde este lado”, agregó.