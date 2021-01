Indignación por lo sucedido en Intrusos: "Que desagradable"

Intrusos volvió a hacer de las suyas. El programa que conduce Jorge Rial a través de la pantalla de América, el emblema del mundo del espectáculo nacional, generó un verdadero escándalo en las últimas horas.

Fue Rodrigo Lussich el encargado de comunicar que Barby Franco y Fernando Burlando estaban separados. Con palabras muy duras, explicaron detalles y los motivos que según ellos, los llevaron a tomar esta difícil decisión. "Me da la sensación de que el que estuvo más cerca de ponerle el punto final a la separación fue Burlando", comenzó diciendo. "Me cuentan que con el bajo perfil que empezó a cultivar tal vez le haya sugerido a Barby, y ella obvio que tiene su carrera. Es una mujer de los medios. Ella le dijo que no le podía pedir que elija entre él y su carrera", sumó Adrián Pallares.

"Fernando siente que lo arrastra a una exposición que él hoy no quiere", disparó Lussich sin filtros. Sin embargo, ante las repercusiones de la noticia, fue la misma modelo quien salió a desmentir la versión. "¡¡¡No estamos separados!!! Sólo crisis que ya pasará", manifestó la morocha en su cuenta de Twitter.

Esto desató la reacción de cientos de usuarios contra el programa. ·Qué desagradable que la vida íntimas esté en boca de todos, incluso en los medios q nada le importa destruir una familia sólo por un título", "Vivir y dejar vivir . Cada quien espera lo que quiere. Nadie puede opinar en una relación ni la familia ni nadie", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la modelo en las red social del pajarito.