Barby Franco y Fernando Burlando se separaron: ¿tercera en discordia?

Luego de varias idas y vueltas, reconciliaciones y declaraciones de amor entre Barby Franco y Fernando Burlando, la relación amorosa no supo encontrar una salida a sus problemas internos y la pareja decidió separarse.

La modelo y el abogado tomaron la difícil decisión luego de pasar Navidad y Año Nuevo distanciados. Si bien se mostraron muy incómodos ante las preguntas sobre su estado amoroso en diálogo con Ángel de Brito, ninguno de los dos confirmó estar atravesando una crisis tras 10 años en pareja.

Sin embargo, Rodrigo Lussich confirmó la noticia en Intrusos: "Llevan casi 20 días sin dirigirse la palabra. Están absolutamente separados. No se hablan desde antes del 20 de diciembre, pasaron las fiestas separados. Ella permanece en la casa de Barrio Parque. Ella está haciendo su vida y él está haciendo la suya". Además, el panelista agregó que quien puso punto final sería Burlando.

Por su parte, Adrián Pallares realizó un análisis sobre esta nueva faceta del abogado y cómo habría afectado la relación: "Este bajo perfil que él empezó a cultivar se lo sugirió a Barby, y ella...obviamente tiene su carrera, es una mujer de los medios, y Franco le dijo: ‘Mira, vos no me podes pedir eso...".

"La posición de Barby esta en el otro extremo, de una exposición mayor y él siente que ella lo arrastra a algo que él no pretende. Él no quiere, entonces es ahí en donde empieza el chispazo", concluyó Lussich, dejando en claro que los problemas vienen por formas diferentes de encarar su exposición mediática y no por algún tercero o tercera en discordia.