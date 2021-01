En traje de baño, Juana Viale enseñó una habilidad que tenía oculta

Luego de un intenso año donde asumió la gran responsabilidad de reemplazar a su abuela en la emblemática mesaza de eltrece, Juana Viale se encuentra descansando de las luces y los flashes. Debido a las restricciones por la pandemia, la actriz no pudo ir a vacacionar a Punta del Este como acostumbra todos los años y apostó por las playas de Miami para relajarse.

A pesar de ser muy activa en sus redes sociales, Juanita desde hacía 10 días no compartía nada con sus seguidores en Instagram. Ahora, reapareció y llamó la atención de más de uno de sus fanáticos. "Adivinen que... soy contorsionista", redactó junto a una instantánea en la que se la puede ver con un hermoso bikini, con los pelos al viento y con sus brazos levantados detrás de su cabeza.

La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios. "Se te extraña Juani", "Perfección y belleza", "Mujer bella y divertida", "Diva diva, herencia pura", "Sos hermosa", "La más linda", "Diosa", "Amo el level de locura que manejás", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el posteo que superó los 80 mil 'me gusta'.

Por el momento, no se sabe con exactitud cuándo vuelve a la pantalla chica pero su vuelta es un hecho. La actriz y flamante conductora renovó su contrato con Story Lab, la productora de su hermano, Nacho Viale, para continuar al frente de los programas de Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos.

Su última salida al aire para despedirse del ciclo televisivo fue duramente criticada por algunos, sin embargo su abuela, quien no tiene problema en decir lo que piensa prefirió mantenerse al margen y de cierta manera darle su visto bueno. "No voy a decir ni una sola palabra... Me hizo rememorar mi famoso '¡carajo, m****!'", indicó.