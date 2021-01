Bad Bunny comparó el odio al reguetón con racismo y homofobia: ¿opinas lo mismo?

En una entrevista con El País, el rapero Bad Bunny rompió el silencio y sin pelos en la lengua defiende con todo al reguetón.

“El reguetón viene de la calle, a veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Y al final vieron una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo”.

La postura del reguetonero es firme y contundente en defensa al género y convencido comparte que "gracias al reguetón muchos chicos lograron salir de la calle y de actos criminales".

Cabe recordar que el exponente del trap latino siempre está en boca de todos, por sus dichos, defensas o anuncios como el último donde contó en su cuenta oficial de Instagram que se tomaría un tiempo de la música para dedicarse a "trabajar en otras cosas".

Esta vez, Bunny rompió el silencio después de constantes críticas que recibe por ser una gran figura de este género musical. Su defensa arremetió con todo cuando comparó el rechazo que le tiene la gente al reguetón con la homofobia y el racismo.

No solo lo apoyan sus fans con "semejante comparación". Por otro lado, la novia de Bud Bunny también lo hace, recordando que es Gabriela Berlingeri, una joven influencer puertorriqueña que siempre aprovecha sus redes sociales - actualmente tiene 1.4 millones de followers- para seguir cautivando a más seguidores.

Un reguetonero inspirador: "Cada cual ama lo que quiere"

Bunny es un gran inspirador en el mundo del reguetón y es uno de los máximos exponentes de la música urbana.

Cabe recordar que todas las canciones de Bad Bunny y sus letras siempre de una u otra manera dan que hablar y hacen referencia a un tema que el rapero quiere instalar.

Así fue como sucedió en su momento con “Tusa” o su ultima canción “Safaera” el título que tiene a todo el mundo bailando y es de las más escuchadas en YouTube.

Safaera significa que alguien está desatado, suelto o desinhibido como en este caso Bad que salió a contestar disparando con todo y comparando el rechazo por el reguetón, con la homofobia y el racismo.

Explicó que más allá de que no le molesta al 100%, todo el mundo baila reguetón aunque lo critiquen y que son los “haters” los que generan estos comentarios.

“Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios. Por esto es que el odio hacia él no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con cojones, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo”.