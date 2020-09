La contundente razón por la que Nancy Pazos rechazó que trataran con plasma a su madre

View this post on Instagram

Acaba de morir mi mamu00e1. Una mujer que me criu00f3 empoderada fuera de u00e9poca. Hacu00eda 7meses que vivu00eda en casa. El u00fanico consuelo es saber que sus u00faltimos du00edas fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedu00ed a papu00e1. Ahora a mamu00e1. Se separaron hace 40 au00f1os pero el hilo rojo existe. Muriu00f3 de Covid. Paradojas del destino. Se contagiu00f3 en casa. Sin haber salido ni un solo du00eda desde que empezu00f3 la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamu00e1 tenu00eda 72 au00f1os. Y estaba bien fu00edsicamente. Aunque su mente nos habu00eda dejado hacu00eda rato. Te voy a extrau00f1ar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido mu00e1s feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me diste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo mu00e1s importante para vos en el mundo. Gracias mamu00e1. Hasta siempre.