Furioso, Nacho Viale se descargó en redes contra la mujer que lo chocó

El productor y nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale debió ser trasladado ayer de urgencia al Hospital Rivadavia para recibir asistencia médica luego de sufrir un accidente de tránsito. Circulaba con su moto por Avenida Santa Fe cuando fue embestido por un vehículo. Nacho se dirigía a grabar los programas que conduce su hermana Juana en reemplazo de su abuela.

Luego de recibir el alta, publicó una serie de tuits en la cuenta del pajarito para tranquilizar a sus seguidores, agradecer a los que lo ayudaron y expresar su enojo con la mujer que lo chocó.

"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon, me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, doblo a la izquierda en una avenida y provoco esto", contó.

"No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saque muy barata", agregó indignado.

"No quiero dejar de agradecer a los que frenaron y a los que caminaban por ahí y me ayudaron. A los testigos. A la policía de la ciudad por sur rapidez y preocupación. Al personal del Same, al personal y médicos del Hospital Rivadavia y del Mater Dei", indicó.

"Y en especial a mi familia, amigos y todos los que se preocuparon por mí. Una persona así de inconsciente te puede arruinar la vida en un segundo. Gracias. Estoy bien", cerró su hilo en Twitter.