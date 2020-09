Cinthia Fernández anunció que está cerca de postularse para diputada: sus propuestas

Cinthia Fernández confesó que cada vez está más cerca de aceptar una propuesta política de cara a las elecciones legislativas del año que viene.

"Me reuní. Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar. Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo. Trabajar las leyes con respecto a ese tema que hay un gran vacío. No sé si llego, por la cuarentena. Pero sería el año que viene", detalló la panelista de El show del problema.

"Voy a plantear un decreto que tal vez te beneficie", le respondió a Mica Viciconte, quien le pidió ayuda en temas de familia, dejando en claro no saber que los decretos no los hace el Poder Legislativo.

Finalmente, le consultó si dejaría los medios en caso de entrar en política y ella lo negó rotundamente.