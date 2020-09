Tras ser tildada de estafadora, la encendida respuesta de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández le respondió por Twitter a una mujer que denunció en la red social del pajarito que la panelista estaba apoyando a una marca que está siendo denunciada por fraude.

"Hola Ángel de Brito, te dejo una pregunta. ¿Sabías del sorteo que está promocionando Cinthia Fernández en Instagram? Estaría bueno que se fijen a quién promocionan. SantinoInteriores, Chesterfiel.interiores y tusillon.ideal están escrachados por fraude. Miren nota de crónica TV!", escribió y mostró la foto de Cinthia promocionando el sorteo.

La mujer, que basicamente trató a la mediática de cómplice de estafadores, recibió rápidamente una respuesta por parte de Fernández. “Y qué tengo que ver yo. Acusame si no dan el premio, yo no sé la situación de estafa de ellos, ni enterada. Pero de ser así (voy a averiguar) no tengo la culpa. Mi acción es un sorteo y respondo por eso únicamente. El resto reclamale a ellos”, respondió Cinthia.