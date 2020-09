Wanda Nara rompe el silencio tras filtrarse que tres de sus hijos tienen coronavirus

Esta mañana, Maxi López descargó su furia contra Wanda Nara luego de que la prensa francesa asegurara que Mauro Icardi es uno de los argentinos que dieron positivo de coronavirus dentro del plantel del PSG.

"Estoy indignado. Es una inconsciencia lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que vuelven de allá vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?", le comentó a la periodista Karina Iavícoli de Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, minutos después de que saliera la información en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, la propia Wanda utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto. Publicó una foto familiar junto a sus hijos e Icardi en el yate que alquilaron para pasar sus vacaciones en Ibiza y escribió un contundente mensaje.

"Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación", indicó la mediática.