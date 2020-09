¿Mirtha Legrand vuelve a la televisión con un especial en octubre?

Este jueves 1 de octubre, El Trece celebra 60 años en el aire, y durante todo el mes habrá especiales con las figuras más importantes del canal. En este sentido, ya está confirmada la participación de Marcelo Tinelli con un programa dedicado al humor que saldrá al aire el lunes 26 de octubre.

Desde la gerencia de programación de la emisora, están muy ansiosos por el regreso de Mirtha Legrand. Recordemos que Adrián Suar dijo recientemente: “Yo quiero que Mirtha vuelva, puede ser una ‘combineta’ con Juana...Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella".

Lo cierto es que el portal PrimiciasYa.com se contactó con Mirtha para saber si volverá o no a la televisión, y la diva fue categórica: "No regresaré, por ahora no quiero hacer nada. Hay que seguir cuidándose".