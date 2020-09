El extremo cambio de look de Cande Tinelli: "Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt"

Cande Tinelli es adepta a osados cambios de look. Jactándose de su impronta y seguridad, la influencer esta vez optó por raparse la mitad de la cabeza con una maquinita casera.

“Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de Pepe Grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, aclaró Cande en sus historias de Instagram ante la lluvia de comentarios adversos a su nueva apariencia.

Además, como toque de humor, Lele agregó un sticker de Britney Spears completamente rapada, que data del polémico momento que atravesó la cantante allá por 2007.