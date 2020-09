AC/DC anunció oficialmente la llegada de "Power Up", su esperado nuevo disco

El esperado disco de AC/DC ya es un hecho. En un comunicado oficial la banda australiana anunció el lanzamiento de "Power Up" para el próximo 7 de diciembre. Además, confirmaron que el primer sencillo será "Shot In The Dark".

La formación de la banda finalmente quedó compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Stevie Young.

Desde hace días, sus redes sociales se cargaron de posteos misteriosos, que suponía el inminente anuncio de algo. Además la banda ya había generado el hashtag #pwrup.

Finalmente, hace minutos se publicó la portada del esperado disco con la consigna "Are you ready".