La antología de terror más importante de la década estrena su primer adelanto

Amazon Prime Video cerró una importante alianza con Blumhouse, el estudio responsable de gran parte de las películas de terror más exitosas de los últimos años, para llevar a cabo una serie antológica de ocho films. El proyecto llevará como nombre "Welcome to the Blumhouse".

Las primeras dos películas se estrenarán el 6 de octubre y las otras dos el 13 de octubre. Los nombres de las películas son: "The Lie", "Black Box", "Nocturne" y "Evil Eye". Las cuatro restantes aún no tienen fecha de estreno.

Ahora, salió a la luz el primer avance de lo que podemos esperar en estas nuevas historias que, seguramente, no pasarán desapercibidas para los amantes del género.

El reparto de la antología "Welcome to the Blumhouse" incluye nombres como, Joey King, Mireille Enos, Peter Sarsgaard, Phylicia Rashad, Mamoudou Athie, Sunita Mani, Sarita Choudhury, Sydney Sweeney y Madison Iseman.