Sorpresiva declaración de Mica Viciconte pone en jaque su relación con Poroto Cubero

Mica Viciconte sorprendió a todos al confesar que no se ve al lado de Poroto Cubero "para toda la vida", considerando que las relaciones tienen fecha de vencimiento.

"Me veo mamá pero no toda la vida con Cubero. Me encantaría que sea así pero considero que las parejas tienen fecha de vencimiento", declaró la modelo en Los ángeles de la mañana. Además, confesó que existen roces en la convivencia.

"Yo soy obse de la limpieza y el orden. Si dejé algo en este lugar, tiene que estar ahí. Fabi no es desordenado pero no tiene el mismo orden que yo. Por un tema de espacio, su placard está en el comedor y mi vestidor en la pieza. Yo le ordené todo por colores, quedó divino y a él le da lo mismo. En una convivencia tiene que haber un orden", reveló.

"Yo necesito que el acolchado esté de determinada manera, que si voy a tomar mate, la mesa esté prolija, sin lápices de colores ni hojas", dejando en claro el desorden que se genera cuando van las hijas del deportista.

"Esto con Nicole no le pasaba", disparó Ángel de Brito. "Cada relación es distinta. Yo no tengo ni niñera ni nada ¿eh? Estoy con el trapo todo el día", lanzó la rubia.