¡Qué calor! Sol Pérez festejó en bikini por el ocho que se sacó en un examen

Sol Pérez tiene un año muy activo en plena pandemia. Por un lado, trabaja como conductora en Canal 26 y además está cursando el último año de la carrera de Derecho y recientemente se sacó un 8 en un examen.

Para celebrar la buena nota, la rubia disfrutó del sol en bikini junto a su novio, Guido Mazzoni. "Me acabo de sacar un 8 y este es mi premio", escribió sobre un en sus historias de Instagram, donde se la ve a cara lavada, en la terraza junto a su pareja.

"Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme", aseguró Sol en una oportunidad en diálogo con la revista Gente.