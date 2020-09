La calamitosa performance de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020

Anoche, Esmeralda Mitre obtuvo un puntaje tan bajo en el Cantando 2020 que la deja con un pie afuera del certamen de canto.

Esmeralda interpretó junto a Nell Valenti "A Little Respect", de Erasure. Cuando llegó el momento de las devoluciones, Nacha Guevara aseguró que se aburre con su participación: "Hay desafinadas en los agudos".

En su turno, Karina "La Princesita" coincidió en que el número presentó muchas desafinaciones: "No me ha gustado en absoluto".

Por su parte, Oscar Mediavilla opinó: "Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta".

Finalmente, Moria Casán también destacó que hubo desafinaciones: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho".

"Me equivoqué, salió mal" expresó la mediática, que reconoció sus errores: "Si me quieren mandar de entrada al duelo, estoy de acuerdo".

De ese modo, Esmeralda recibe un total muy bajo, que la lleva directo a la zona de duelo.