Famosa conductora reveló el verdadero motivo de su renuncia a Telefe Noticias

Paula Trapani reemplazó a Flor Torrente en el Cantando 2020. La periodista tuvo solo un par de días para prepararse, ya que la actriz debe mantenerse aislada en su casa luego de dar positivo de coronavirus.

Además de hablar sobre su pasión por el canto, en el reality la conductora habló de la motivación que la llevó a renunciar a Telefe Noticas en 2005. “Cuando me fui la primera vez de Telefe me pasó que yo elegí esta profesión por lo dinámica que es, por estar todo el tiempo encontrándote con cosas nuevas, inesperadas. Y estando mucho tiempo al frente de la conducción del noticiero en un momento sentí que me había achanchado. Necesitaba desafíos nuevos y ahí me ofrecieron hacer magazines, donde una se puede mostrar como es. En esa época el noticiero era mucho más acartonado que el de hoy. Era muy cuadrado, estructurado, y en un momento sentí que tenía ganas de despegar de eso, de demostrar que tenía piernas debajo del escritorio, y fui por otros desafíos”, se sinceró Trapani.

Y agregó: “Quizá hoy todavía estaría haciendo el noticiero del mediodía de Telefe si no hubiera tomado esa decisión. La verdad es que capitalicé todo lo que hice durante estos años y estoy contenta”.

Luego de la previa, Trapani y su compañero se animaron a interpretar el tango “Malena”.