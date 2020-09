Sol Pérez lució sus abdominales y levantó la térmica de la red

Sol Pérez es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Cada vez que comparte contenido en su Instagram sus más de cinco millones de seguidores enloquecen y la llenan de likes y halagos.

El pasado fin de semana las condiciones climáticas en varios puntos del país no fueron muy agradable y por esta razón, la "ex chica del clima" compartió una instantánea con un profundo deseo. "Me encantaría estar así con una rica manzana", escribió junto a la postal en la que se la ve disfrutando del sol. Y a continuación les consultó a sus fanáticos: "El día está para no parar de dormir, ¿no?"

La publicación cosechó miles de 'me gusta' y comentarios. "Sol sos una diosa", "Estás en tu mejor momento", "Bella como siempre", "Sos hermosa", fueron algunos de los que se alcanzan a leer en el posteo.

Sin dudas, Sol es una de las figuras argentinas que más activa está en redes sociales y que mayor revuelo genera cuando sube nuevo material.