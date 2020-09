Marcelo Polino mandó al frente a una famosa: "No nos dio nota porque..."

Si hay algo por lo que se lo destaca a Marcelo Polino es por no callarse nada y decir todo lo que piensa. Este sábado en su programa radial Polino Auténtico contó que una famosa no quiso dar una nota a pesar de haberla pactado con anticipación.

"Amalia Granata no sólo tiene una columna sobre ratings acá, sino que ahora también pide notas. Así es que se comunicó conmigo y con la producción y pidió poder hablar hoy con Marixa Balli. Pero no se pudo porque no nos atendió", reveló el conductor al aire.

"No nos dio una nota porque dice que siente que disfrutan de su desgracia. Creo que sólo habló con Marina Calabró", indicó. Granata explicó cuál era su objetivo con la entrevista: "Yo quería hablar porque me parece que es una remadora, de ninguna manera quería ningunearla".

Días atrás se conoció que Marixa Balli perdió una importante cantidad de mercancía en su local situado en la galería Flores debido a una inundación por la rotura de un caño de un departamento lindero. La empresaria contó que los daños se traducen en miles de dólares y que nadie quiere hacerse cargo de lo ocurrido.