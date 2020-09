¿Es de su talla? Anitta hipnotiza a sus fans con un short increíblemente corto

La cantante y compositora brasileña, Larissa de Macedo Machado, más conocida como Anitta, quien con tan solo 27 años, ha logrado llegar a los corazones de miles de personas, gracias a su música, posicionándose como una de las artistas más escuchadas en la actualidad.





Días atrás la joven lanzó su nuevo sencillo “Me gusta”, en compañía de Cardi B y Myke Towers, y afirmo en una entrevista que es bisexual, “Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, con dos, con tres, con cinco, con seis. ¡Fiesta! Defiendo esa libertad”, confirmó.

Volviendo al video que compartió en la red social de Instagram, en el mismo se la puede ver a la joven bailando y disfrutando de su nueva canción, con una vestimenta que realmente dejo a muchos boquiabiertos, con un mini top negro, y un short muy ajustado y por demás corto en el mismo tono. ¡Diosa!

El posteo se volvió viral en poco tiempo, llegando a tener más de un millón quinientos “me gusta” y muchísimos comentarios de elogio hacia la figura de la artista.

El videoclip de su último sencillo, fue grabado en Pelourinho, zona histórica de la ciudad de Salvador, Brasil, en la cual se vendían como esclavos a quienes llegaban desde África hace muchos años atrás.