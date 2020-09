Increíble: la lluvia de críticas que nadie se esperaba para la casa de Kim Kardashian

La modelo y socialité estadounidense de 39 años, Kim Kardashian, conocida mundialmente gracias a su reality familiar “Keeping Up With The Kardashians”, anunció días atrás en su cuenta personal de Instagram el fin del mismo y como era de esperarse impactó a muchos, pues por más de 14 años ha sido un gran éxito.

Gracias al reality, Kim y todos sus familiares se convirtieron en estrellas internacionales, siendo protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y tuvo su emisión en todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

En un reciente posteo realizado por una fandom de la socialité, se muestra el increíble hogar que tiene la artista con su familia. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que en lugar de elogios, la bella mansión fuera duramente criticada por los seguidores.

Al parecer muchos de sus seguidores se esperaban una casa a su estilo exacerbado, pero realmente su casa no se parece mucho a lo que conocemos de la vida de todos los integrantes del clan Kardashian-Jenner, además, los fanáticos criticaron que no tiene Jacuzzi.

“Es una casa, no un hogar”, “Muy lujosa y todo pero se ve muy fría y sin calor de hogar”, fueron algunos de los comentarios de crítica que recibió la publicación.