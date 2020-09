Tremendo cruce en vivo entre Horacio Cabak y Mariano Iúdica

Luego de volverse tendencia en las redes sociales por sus fuerte tuits contra el Gobierno Nacional por la extensión de la cuarentena, Horacio Cabak se cruzó con Mariano Iúdica en la mesa de Polémica en el Bar.

"¿Se dieron cuenta que hace seis meses estamos pidiendo permiso hasta para ir a cagar?", escribió Cabak, transformándose en lo más comentado de la red del pajarito.

¿Se dieron cuanta que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar? — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 21, 2020

En este contexto, intentó explicar su punto de vista, pero Iúdica se plantó en la vereda de enfrente. "Esto, lo más parecido a lo que está pasando es la palabra 'guerra'. En una guerra tenés que pedir permiso para salir", argumentó el conductor del ciclo. "Hace 6 meses que pedimos permiso para todo", reiteró Horacio. "¡Y si no terminó todavía!", le gritó Iúdica. "No solo no terminó, sino que esto va a durar. ¿Vamos a estar un año más pidiendo permiso para todo o nos acostumbramos a hacer un montón de cosas con cuidados?", se preguntó el ex modelo.

"Pero si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad hay que pedir los permisos", expresó Marian. Ante sus palabras, Cabak comentó: "Quiero que me plastifiquen un barbijo, quiero que les plastifiquen un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien decide en nombre de todos nosotros".

Cuando Horacio reclamó el no poder ver a sus padres, el conductor de Polémica en el Bar no pudo contenerse: "¡Entonces que no haya policía!, si la gente no tiene que salir a robar, porque está mal". "¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le de permiso a mis viejos para que entren al jardín de mi casa?", le retrucó Cabak. "¡Te están cuidando a tu papá, boludo! Te está cuidando el Estado", finalizó sacado Iúdica.