La insólita exigencia de Lourdes Sánchez para sumarse al Cantando 2020

Lourdes Sánchez reveló que Luisa Albinoni quiere que cante con ella y su pareja en el trío de Cantando 2020. Sorprendidos, la conductora de La previa del Cantando deslizó en diálogo con Lizardo Ponce y sus panelistas que no se siente cómoda con la convocatoria.

"Me llenó de orgullo porque sería formar parte de un trío que ya la rompió. Son grosos. Ella es Dios... No sé qué pasó por su cabeza para convocarme, no debe tener otra opción. La señora Luisa Albinoni, sí... Me convocó para cantar con ella", comenzó. Sin embargo, aclaró que se negó: "No por Luisa, nada me gustaría más que estar con ella compartiendo un escenario. Pero no, tengo dignidad".

Rápidamente, Lizardo le advirtió que tenía un audio polémico, donde Lourdes le hacía un pedido a la producción. "Quiero un micrófono que me cambie la voz y me la haga linda", se le escucha decir. Para defenderse, la conductora explicó que existe eso y que "los grosos" lo usan.