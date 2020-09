Conocido actor le dijo una barbaridad a Luis Brandoni por no simpatizar con el peronismo

Además de ser uno de los actores más importantes en la historia del cine argentino, Luis Brandoni ha conquistado una exitosa trayectoria en teatro y televisión. El legendario artista también siempre hizo manifiesta su militancia por el radicalismo, y es una de las figuras públicas más críticas del oficialismo.

Este lunes, Brandoni habló en extendido en "Fantino a la tarde", aludiendo tanto a su historia como a los problemas crónicos de nuestro país.

En un momento de la entrevista, el actor reveló que lamentablemente está distanciado con un colega a quien consideró un gran amigo. "Me dejó un mensaje que borré porque me dolió mucho. Lo tendría que haber dejado para que me crean. Pero fue de una falta de respeto que no puedo permitir a esta altura de mi vida", declaró Luis.

Como gesto de nobleza, y para evitar profundizar "la grieta", Brandoni optó por no dar el nombre del colega en cuestión, auqneu remarcó que efectivamente es una figura muy reconocida de la escena nacional.