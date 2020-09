13 años oculta: la foto de Salma Hayek sin camisa que fue furor

View this post on Instagram

Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, u201cPeace Dayu201d, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and Iu2019ll love you forever. Happy birthday, my shining star. ud83dudcabu2728ud83cudf1f u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Valentina nunca deseu00e9 tanto la existencia de alguien como deseu00e9 que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece au00f1os en un du00eda como este, u201cEl Du00eda de la Pazu201d, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi mu00e1s grande maestra, mi mu00e1s grande alegria y mi mu00e1s grande esperanza. Te amu00e9 antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. ud83dudcabu2728ud83cudf1f u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #internationaldayofpeace